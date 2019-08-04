شكرا لقرائتكم لاسارتي يجتمع مع معاونيه بمران الأهلى.. وبيبو والشاطر يؤازران الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى مع معاونيه على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق.

ويستعد الأهلى لمباراة اطلع بره يومى 11 و23 أغسطس الجارى فى ذهاب وإياب الدور التمهيدى للنسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا واللتين ستقام داخل مصر.

على الصعيد ذاته، حرص كل من خالد بيبو وإسلام الشاطر نجما الفريق سابقا على حضور المران.