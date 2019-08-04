شكرا لقرائتكم الترسانة يبقى على "العنكبوت"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للترسانة بقيادة علاء ميهوب إعادة أشرف بخيت الشهير بـ"العنكبوت" إلى قائمة الفريق وعدم الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك نظرا للخبرات الكبيرة التى يتمتع بها الحارس فى القسم الثانى، وحاجة الحراس الذين تعاقدوا معهم للخبرات قبل الوقوف لحماية عرين الشواكيش.

كان الترسانة قد تعاقد مع حارسين مرمى فى بداية الموسم مع أحمد حسين حارس المريخ البورسعيدى، وعمر جابر حارس مرمى الفيوم.