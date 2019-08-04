شكرا لقرائتكم عبد الغنى يشارك في مران الزمالك الجماعى بعد شفائه من إصابة القدم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمد عبد الغنى مدافع الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعى بعد تعافيه من الآلام التى كان يعانى منها فى وجه القدم خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى ابتعاده عن المشاركة فى تدريبات الفريق الأبيض.

وحصل عبد الغنى على راحة من التدريبات فى اليومين الماضيين، إلا أنه ظهر فى تدريبات مساء اليوم ووضح معافيا من الإصابة ليكون جاهزا للمشاركة مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك استعداداته على ملعب النادى بقلعة ميت عقبة لمواجهة ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب دور الـ 64 لدورى أبطال أفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت.