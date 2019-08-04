شكرا لقرائتكم الخطيب يحذر لاساراتى من مفاجآت الأدوار التمهيدية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الكروى الأول، من مفاجآت الأدوار التمهيدية لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال التى ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الخطيب خلال لقائه بالمدير الفنى للفريق إن الأندية الأفريقية دائماً ما تسعى لتحقيق نتائج إيجابية تزيد من شعبيتهم فى القارة الافريقية أمام النادى الأهلى مشددًا على أنه لن يقبل بأى مفاجأة فى المباريات المقبلة.

ويستعد النادى الاهلى لمواجهة إطلع بره الجنوب سودانى فى المباراة، التى ستقام بينهما مساء الأحد المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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الأهلى يخسر أبطال أفريقيا

وخسر الفريق بطولة أفريقيا للأندية الأبطال بعدما خرج من أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة ثقيلة 5 / 1 فى المباراة الشهيرة التى أقيمت بدور الثمانية للبطولة القارية الشهيرة وذلك الموسم الماضى قبل خسارة اللقب فى النهائى قبل الماضى أمام الترجى التونسى بعد الخسارة بثلاثية نظيفة مع المدرب باتريس كارتيرون.

لاسارتى على كف عفريت

ويعيش مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الأهلى على (كف عفريت) خلال الفترة الحالية بسبب عدم قناعة ادارة النادى بالعروض التى يقدمها الفريق بالرغم من الفوز ببطولة الدورى المصرى الممتاز.