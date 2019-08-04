الأهلى يمنح صلاح محسن الفرصة الأخيرة...

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جدة - عمرو شويل منحت إدارة النادى الأهلى مهاجم الفريق صلاح محسن فرصة أخيرة، للانتظام وتعويض الفترة الماضية التى غاب فيها اللاعب عن التركيز.
وابتعد صلاح محسن عن تشكيلة فريقه والمنتخب الوطنى الأول نتيجة انعدام حالة تركيزه فى الفترة الماضية ما أدى الى ابتعاد اللاعب عن اهتمامات الجهاز الفنى الحالى للفريق بقيادة مارتن لاسارتى.
استبعاد صلاح محسن من المنتخب
وعانى لاعب الاهلى الدولى من اقصاء الجهاز الفنى للفراعنة سابقًا بقيادة المكسكيى خافيير أجيرى من قائمة الفراعنة المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى نظمتها مصر على مدار الشهرين الماضيين.
وقال هانى رمزى فى تصريحات صحفية عقب انتهاء مشوار الفراعنة ببطولة أفريقيا أن سبب استبعاد لاعب الاهلى صلاح محسن هو تأكيد ادارة النادى الاهلى ان اللاعب غير ملتزم خلال الفترة السابقة ولا يستطيع ما يفيد الفراعنة فى البطولة القارية.
صلاح محسن فى القائمة الأفريقية
وأكد عبد الحفيظ للاعبه أن قيده بالقائمة الافريقية يعنى أن ادارة النادى تمنحه الفرصة الأخيرة لاثبات أحقيته فى ارتداء التيشيرت الأحمر.
وقيد النادى الاهلى لاعبه صلاح محسن فى القائمة الرئيسية للفريق بافريقيا والتى تم ارسالها الى الاتحاد الافريقى لكرة القدم كاف مطلع الشهر الجارى.
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