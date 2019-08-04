آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع رامون دياز...

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جدة - عمرو شويل تواجد الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز فى قائمة المرشحين لتولى القيادة الفنية للزمالك فى الفترة المقبلة خلفا لخالد جلال الذى أُقيل مؤخرا بعد ضياع لقب الدورى المصرى وخسارة القمة 118 أمام الأهلى.

رامون دياز دياز يتابع حساب الزمالك على تويتر



أثار رامون دياز الشك بالأمس السبت عندما تابع حساب الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر وذلك فى الوقت يبحث مجلس إدارة الزمالك عن مدير فنى أجنبى لقيادة الفريق الأبيض.

رامون دياز يحدد مطالبه لتدريب الزمالك



يتمسك رامون دياز بوجود 7 مساعدين أجانب ضمن جهازه المعاون، وهو عدد كبير للغاية بخلاف راتبه الشهرى الذى يبلغ 200 ألف يورو أى ما يوازى 3 ملايين و 700 ألف جنيه كل شهر وهو مبلغ كبير للغاية.

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مسيرة رامون دياز التدريبية



بدأ رامون دياز مسيرته التدريبية مع فريقه السابق ريفر بليت عام 1995، ثم انتقل لتدريب فريق إنجليزى مغمور هو أوكسفورد يونايتد عام 2004 قبل العودة للدورى الأرجنتينى، بتدريب سان لورنزو، وفى عام 2008 تولي تدريب فريق أمريكا كلوب المكسيكى كما تولى تدريب منتخب بارجواى وحقق معه المركز الرابع فى بطولة "كوبا أمريكا"، والتى أقيمت فى تشيلى عام 2015، ثم قاد فريق الهلال السعودى.

بطولات رامون دياز



ويمتلك رامون دياز مسيرة مليئة بالبطولات حيث حقق الدورى الأرجنتينى 6 مرات أعوام (1996، 1997، 1999، 2002، 1997، 2007)، وبطولة الكوبا ليبرتادوريس عام 1996، وبطولة السوبر لأندية أمريكا الجنوبية عام 1997، والدوري والكأس السعودي موسم 2016/2017 كما وصل لنهائي دوري أبطال آسيا 2017.

رامون دياز بينهم مرتضى منصور يفاضل بين 3 مدربين أجانب



ربما تشهد الساعات القادمى تطورات جديدة فى تفاوض الزمالك مع رامون دياز خاصة بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه يفاضل بين 3 مدربين أجانب وإعلانه تواجد نجليه أمير وأحمد فى فرنسا لإنهاء التعاقد مع مدرب أجنبى.