شكرا لقرائتكم هنا الأهلى.. ناصر ماهر يكتفى بالجرى حول الملعب.. وإكرامى فى الجيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى ناصر ماهر لاعب الأهلى تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم بملعب التتش تحت اشراف طارق عبدالعزيز أخصائى التأهيل بالنادى، حيث قام اللاعب بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات وفقا للبرنامج الذى يخضع له لتجهيزه للمشاركة فى المران الجماعى.

ويواصل الأهلى تدريباته على ملعب التتش استعدادا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان التى تقام يوم 11 أغسطس الجارى فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا.

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فيما أدى سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الأهلى جلسة فى الجيم وبعض التدريبات العلاجية والتأهيليه داخل مبنى غرف خلع الملابس الجديد الذى تم افتتاحه عصر اليوم بشكل رسمى، حيث يخضع سعد سمير لبرنامج تأهيلى يمتد لثلاثة اسابيع فيما يستمر محمد محمود فى تنفيذ برنامجه لمدة شهر تمهيدا لعودتهما إلى المشاركة فى المران الجماعى.

كما أدى شريف اكرامى حارس الفريق جلسة فى الجيم اليوم على هامش مران الفريق الذى أقيم على ملعب التتش، ويخضع اكرامى لبرنامج تأهيلى يستمر لمدة اسبوعين، قبل العودة من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى.

كان اكرامى قد خضع لجراحة فى الركبة بألمانيا، واطمأن على تحسن حالته خلال الزيارة الأخيرة، التى قام بها إلى المانيا وخضوعه لفحص طبى أكد تحسن حالته.