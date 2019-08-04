شكرا لقرائتكم فيتوريا: بطولة الدوري المفضلة لنا.. والآسيوية إحدى الأهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، أن الفريق سيسعى للفوز دائما في أي مباراة أو بطولة، مبينا في الوقت نفسه أن بطولة الدوري تعد هي المفضلة للنادي.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام الوحدة في دوري أبطال آسيا: بالنسبة للمباراة نعلم أنها ستكون صعبة على مستوى الحدث والمسابقة، فنحن نلعب ضد خصم جيد ونتوقع أن تكون مباراة قوية، ولكننا تابعنا الوحدة وقرأناه، ونعلم أنه يملك لاعبين مميزين وإمكانيات عالية جدا.

وحول معسكر الفريق في البرتغال، أضاف فيتوريا: ذهبنا للبرتغال من أجل الإعداد للموسم الجديد واخترنا الفرق التي لعبنا معها وديا بحسب حاجة الفريق، وعملنا بشكل جيد وتدربنا بشكل مميز في البرتغال، كنا نتمنى أن يكون لنا وقت أطول، لكننا لعبنا 4 مباريات ودية وكلها شهدت وجود سلبيات وإيجابيات.

وأكد فيتوريا بأن الفريق لا يلتفت للإعلام، وزاد: أثق بأننا لا نتأثر ولا نلتفت للإعلام ولا نهتم به، فالأولوية لدينا هي الفوز في أي مباراة أو بطولة وبالتأكيد الدوري هو المفضل لنا، ولكن البطولة الآسيوية هي هدف لنا.