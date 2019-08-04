شكرا لقرائتكم الهلال يعلن غياب البريك شهراً بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الهلال يوم الأحد غياب لاعبه محمد البريك عن صفوف الفريق لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي.
وكتب الهلال في بيان له على صحفته الرسمية في "تويتر": أوضحت الفحوص الطبية تعرض محمد البريك، لاعب الهلال، لتمزق في الرباط الجانبي، سيخضع على إثره لبرنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.
وسيلعب الهلال مواجهته القادمة أمام أهلي جدة في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
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