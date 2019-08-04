مخلص وأهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بمسابقة "الدرع الخيرية"

أحمد أبوعقيل

توج نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بمسابقة "الدرع الخيرية" على حساب منافسه ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في وقت المباراة الأصلي في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "ويمبلي".

وسجل مانشستر سيتي عن طريق رحيم سترلينج في الدقيقة 12 وعادل جويل ماتيب النتيجة في الدقيقة 77 من عمر المباراة .

وأضاع محمد صلاح انفراد محقق في الدقيقة الأخير من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، ولم يحالفه الخظ عندما ارتطمت كرته بالعارضة في منتصف الشوط الثاني.

علق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على مباراة الفريقين في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، الأحد.

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وأعرب غوارديولا عن سعادته بالفوز على ليفربول، وقال: ”لا يمكن لأي فريق أن يهيمن على المباراة لمدة 90 دقيقة، كانت لدينا أوقات جيدة في المباراة، استحوذنا على اللقاء في الربع ساعة الأولى“.

وأضاف ”لقد كان اختبارًا جيدًا للفريقين، من الجيد أن يدرك اللاعبون ما سيواجهونه في الموسم الجديد، الفريقين في هذا المستوى ببداية الموسم“.

وأكمل المدرب الإسباني ”ركلات الترجيح كانت من نصيبنا اليوم، ولكن علينا أن ندرك جيدًا ما قمنا به، لقد قدّمنا أداءً جيدًا ومستوىً مميزًا في مباراة افتتاح موسم“.