أحمد أبوعقيل وقعت مشاجزة داخل مترو بين جماهير ليفربول وجماهير مانشستر سيتي بعد المباراة التي جمعتهما على ملعب ومبلي بمسابقة الدرع الخيرية . وأظهر فيديو متداول على تيوتير إعتداء جماهير الفريقين على بعضهما البعض داخل عربة المترو . Advertisements وقال أحد مشجعى فريق مانشستر سيتي تعليقلا على ما حدث:" مشجعو ليفربول دائما ً ما يكونون عنيفين". وعلق مشجع أخر :" ما يحدث شئ مؤسف أن يحدث في مباراة خيرية".

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. اشتباكات بين جماهير مانشستر سيتي وليفربول داخل عربة مترو عقب مباراة "الدرع الخيرية" والشرطة تتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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