Liverpool ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد 04/08/2019 كأس الدرع الخيرية Liverpool VS Manchester City نلتقي اليوم الأحد 4 أغسطس مع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في أحد اللقاءات المهمة في كأس الدرع الخيرية والتي تجمع بين بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وبين بطل السوبر الإنجليزي

وفي المباراة الأخيرة التي جمع بين ليفربول وتوتنهام استطاع ليفربول أن ينجح في الفوز، واستطاع أن يحصل على اللقاء المحلي، فهل ينجح أيضًا في الفوز اليوم على مانشستر سيتي والحصول على اللقب اليوم أيضًا.

وسوف نلتقي مع هذه المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة على الهواء مباشرة من خلال قناة بي إن سبورت إتش دي الأولى على الهواء وبعدها نلتقي مع استوديو تحليلي لتقييم اللاعبين.ب

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد 04/08/2019 كأس الدرع الخيرية

#كأس_الدرع_الخيرية – بداية المباراة |

ليفربول VS مانشستر سيتي

6: استلام رائع للكرة من فيرمينيو وتسديدة يسارية صاروخية يتصدى لها برافو

8: تمريرة سحرية من فيرمينيو لمحمد صلاح، الذي يسددها بجانب القائم الأيسر لبرافو..

11′ | جوووووووووول!! سترلينج يفتتح التسجيل للسيتي

17’| أووووه !! أليسون يتألق و يبعد تسديدة رحيم سترلينج

29’| تسديدة من صلاح و لكن تعلو العارضة

33’| الإنذار الأول في اللقاء من نصيب دي بروين

42′ | جوارديولا يحصل علي إنذار من حكم اللقاء

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#كأس_الدرع_الخيرية – نهاية الشوط الأول |

ليفربول 0 :مانشستر_سيتي 1

الدقيقة 79 جويل ماتيب يسجل هدف التعادل

نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق

الى ركلات الترجيح

صلاح يسجل الركلة الخامسة للريدز

ركلات الترجيح تحسم المباراة لصالح مانشستر سيتي.

تشكيل الفريقين : صلاح و فرمينيو يقودان هجوم ليفربول ،ستيرلينج وساني يقودان هجوم مانشستر سيتي