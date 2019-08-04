اخبار الرياضه

sharajh TV بث مباشر مباراة برشلونة وآرسنال بجودة عالية.. مشاهدة barcelona vs arsenal live

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بث مباشر مباراة وآرسنال فى كأس جوهان غامبر، على الملعب الكامب نو، المباراة مذاعة على قناة الشارقة بث حصرى، المباراة تأتى كاستعداد لكل فريق قبل بداية الدورى الأسبانى، و الدورى الانجليزى، فريق برشلونة هو حامل لقب بطولة الدورى الأسبانى لكرةالقدم، بينما  الارسنال كان فى المركز الخامس، الفريقان تقابل احدى عشر مرة فاز برشلونة سبع مرات، و الارسنال مرة واحدة.

Barça v Arsenal: Live

kora live  مشاهدة مباراة برشلونة وارسنال بث مباشر

مباراة برشلونة وارسنال فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت الجزائر وتونس و المغرب التاسعة مساء بتوقيت والعراق و قطر، العاشرة مساء بتوقيت الامارات و سلطنة عمان.

koora goal بث مباشر برشلونة وارسنال

بث مباشر مباراة برشلونة وآرسنال فى كأس جوهان غامبر،على قناة الشارقة الرياضية و سوف تذاع المباراة بعد قليل

التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن
نيسلسون سيميدو – كلير توديبو – صامويل أومتيتي – سيرجي روبيرتو
رافينيا – سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش
أنطوان جريزمان – بيريز – عثمان ديمبلي

Advertisements

دقائق وسيبدأ اللقاء المرتقب بين برشلونة و أرسنال

حتى الان التعادل السلبى فى المباراة بين برشلونة و ارسنال

الدقيقة 30 من احداث الشوط الاول حتى الان النتيجة هى التعادل السلبى بين الفريقين

الدقيقة 39 الارسنال تقدم الان بهدف مقابل لاشىء

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا