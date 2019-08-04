يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وآرسنال بث مباشر اليوم الاحد 4 أغسطس 2019 فى كأس جوهان غامبر جودة...

مشاهدة مباراة برشلونة وآرسنال بث مباشر اليوم الاحد 4 أغسطس 2019 المباراة فى اطار فى كأس جوهان غامبر، و هى تأتى ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروى الجديد، حيث يستعدء فريق برشلونة لبدء الدورى الأسبانى يوم 16 أغسطس 2019، بينما سيبدأ الدورى الانجليزى يوم 9 أغسطس 2019، تقام على ملعب كامب نو، فى تمام الثامنة مساء الأحد بتوقيت القاهرة

فريق برشلونة حصد لقب الليجا للعام الثانى على التوالى، و استعد للموسم الكروى الجديد بلعب مباراتين وديتين كانت المباراة الأولى أمام تشيلسي وانتهت بفوز تشيلسى بهدفين مقابل هدف، وفى المباراة الثانية فاز الفريق الكتالونى على فريق فيسيل كوبي الياباني بهدفين مقابل لاشىء،.

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مشاهدة مباراة برشلونة وآرسنال فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر، العاشرة مساء بتوقيت الامارات، و المباراة مذاعة على عدد من القنوات الأجنبية و مذاعة أيضا على قناة الشارقة الرياضية.

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الشوط الاول

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سيبدأ اللقاء فى غضون دقائق

الدقيقة السادسة من الشوط الاول النتيجة لا تزال التعادل السلبى

د 18 تسديدة قوية من جريزمان خارج الملعب

نصف ساعة من بداية مباراة برشلونة و ارسنال و النتيجة حتى الان 0/0

الدقيقة 39 و فريق الارسنال متقدم الان بهدف مقابل لاشىء