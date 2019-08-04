ملخص نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي .. ركلات الترجيح تحسم اللقب لكتيبة غوارديولا

توج مانشستر سيتي بلقب كأس الدرع الخيرية الأنجليزية على حساب ليفربول بعد الفوز بركلات الترجيح، وتقدم رحيم سترلينغ اللاعب الدولي الأنجليزي في مرمى فريقه السابق بهدف في الدقيقة الثانية عشر، قبل أن يتعادل ليفربول عن طريق البديل الكاميرون جوان ماتيب، ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتي تذهب لمصلحة مانشستر سيتي بخمسة ركلات مقابل اربعة بعد أن أضاع الدولي الهولندي فاليندوم.

وكان ليفربول قد خسر لقب الدوري الأنجليزي بعد صراع كبير حتى الجولة الأخيرة مع مانشستر سيتي خصم الريدز في مباراة اليوم، قبل أن يتوج الحمر بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في المباراة النهائية على ملعب واندا بالعاصمة مدريد.

أعلن المدير الفني الألماني يورغن كلوب تشكيلة فريق ليفربول الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي، وجاءت التشكيلة الرسمية، أليسون في حراسة المرمى، روبنسون، فان دايك، غوميز، أرنولد بالدفاع، فابينيو، هندرسون، فاليندوم في الوسط، وبخط المقدمة الثلاثي صلاح وفرمينو وأوريغي.

بدأ الأستوديو التحليلي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم، بوجود أيمن جادة كمقدم للأستوديو التحليلي, والمراسل أبراهيم خضرة من ملعب اللقاء، والنجم بشار عبد الله بالأستوديو التحليلي لمواجهة السيتي وليفربول المرتقبة.

ويغيب النجم الدولي الأنجليزي المخضرم جميس ملينر نجم الوسط في ليفربول عن مباراة اليوم بعد أصابته في الفخد، ويحل بدلاً منه في وسط الملعب فابينهو البرازيلي.

يرى المحلل المصري محمد أبو تريكة أن تكون مباراة ليفربول والسيتي اليوم متكافئة بين الفريقين، نظراً للأداء الكبير الذي قدموه خلال الموسم الماضي، ورغم أفضلية السيتي الطفيفة على الريدز حسب الترشيحات لكن المباراة مفتوحة على كافة الأحتمالات.

صرح يورغن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول قبل بداية مباراة فريقه ضد السيتي، أن اللاعبون متحمسون لتقديم مباراة جيدة أمام أحد أقوى الفرق في العالم مانشستر سيتي، وسيكون رودري الصفقة الجديدة للسيتزين القادم من أتلتيكو مدريد أساسياً خلال مباراة اليوم.

توقع معنا نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم في كأس الدرع الخيرية، وشاركنا توقعك من خلال التعليق بالأسفل، وتنطلق مواجهة الدرع الخيرية بعد دقائق من الآن على ملعب ويمبلي وهي المباراة التي ينتظر مشاهدة أحداثها الملايين من عشاق الكرة العالمية.

ملعب ويمبلي يشتعل بالجماهير التي تشجع ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في كأس الدرع الخيرية، ويشارك النجم المصري محمد صلاح المرشح لجائزة أفضل لاعب بالعالم أساسياً اليوم مع فريقه ليفربول بعد أن خاض أخر مباراة ودية أمام ليون..

الموسم الانجليزي يبدأ هنا في ويمبلي، الملعب الذي كلف خزينة أنجلترا أكثر من مليار باوند، حتى يحضر بهذه الصورة اليوم في مباراة الدرع الخيرية بين أحد أفضل وأرقى ملاعب الملاعب، مباراة تبدأ سريعة من جانب الفريقين مشاهدة ممتعة.

يغيب ساديو ماني عن فريقه ليفربول خلال مباراة اليوم، حيث أن اللاعب لم يشارك في أي مباراة ودية مع الفريق في فترة الأستعداد للموسم الجديد.

أداء هجومي من جانب الفريقين ومباراة سريعة ومفتوحة، ليفربول يقدم أداء افضل من السيتي، ويضيع محمد ضلاح وفرمينيو فرص لتسجيل هدف التقدم لليفربول، في حين لم تجد تسديدة رحيم سترلينغ ضالتها نحو شباك أليسون.

محمد صلاح يحاول اختراق دفاع السيتي ولكنه يجد صعوبة وسط تنظيم جيد من الخط الخلفي لفريق بيب جوارديولا على أرضية الميدان.، ولكن يباغت السيتي ليفربول ويسجل رحيم سترلينغ هدف لفريقه في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

الدقيقة 16، يتصدى أليسون لكرة أخرى من أقدام رحيم سترلينغ، وينقذ فريقه ثاني محقق، بعد أن أنقذ كرة تسبقها من اقدام دي بروين.

الدقيقة 21، نتيجة اللقاء تقدم مانشستر سييتي على ليفربول بهدف مقابل لا شئ سجله رحيم سترلينغ، وكان السيتي صاحب الفرص الأخطر في الدقئاق الماضية ولولا تألق الحارس البرازيلي أليسون لكانت النتيجة أكثر من ذلك.

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الدقيقة 29، محمد صلاح يصوب كرة تعلو العارضة ببضع سنتيمترات فقط فوق مرمى برافو حارس السيتي، حيث استلم كرة داخل المنطقة بعد خطأ من دفاع السيتي.

الدقيقة 33، المباراة تهدأ نسبياًُ من جانب الفريقين، بعد دقائق ماضية سريعة، أضاع فيها لاعبو الفريقين أكثر من فرصة لتسجيل هدف، قبل أن يسجل رحيم سترلينغ هدف التقدم للسيتيزين

مع قُرب نهاية الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدرع الخيرية، يبرز أليسون بيكر كأفضل لاعب خلال دقائق الشوط الأول، حيث تألق الحارس البرازيلي بشكل كبير وتصدى لأكثر من كرة من نجوم السيتي.

وجاء ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ، أفضلية واضحة للسيتي بطل الدوري، خاصة بعد تسجيل سترلينغ هدف التقدم، ورغم فرص ليفربول القليلة على المرمى، لكن صلاح كان قريب من تسجيل التعادل لفريقه في مناسبتينأ احداهما ارتطمت بالقائم، والثانية فوق العارضة.

ليفربول بدأ الشوط الثاني بقوة، وكاد يسجل هدف عن طريق فابينهو، لكن مانشستر سيتي بعد مرور دقيقتين فقط كاد يضيف الهدف الثاني، لولا أن القائم الايسر تكلف بمهام اليسون في الذود عن مرماه.

تبدو رغبة ليفربول مع بداية الشوط الثاني كبيرة في تسجيل هدف التعادل، وظهر الليفر مع أولى دقائق الشوط الأول بمستوى جيد.

الدقيقة 58، القائم الأيسر ينقذ مانشستر سيتي من هدف التعادل، بعد أن رواغ صلاح لاعبيين من السيتي وصوب الكرة لتجد القائم الأيسر الذي يأبى دخولها الشباك.

الدقيقة 60، رحيم سترلينغ ينفرد تماماً بالمرمى، لكن فان دايك والحارس أليسون ينقذان الليفر من الهدف الثاني.

أجرى يورغن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، بأجراء تغييران على تشكيلة الفريق، بخروج فابينهو، ونزول نابي كيتأ، وخروج أرنولد، ونزول ماتيب.

الدقيقة 75، وربع ساعة باقية على نهاية المباراة، والسيتي في طريقه للحصول على لقب الدرع الأنجليزي الخيري، حيث تشير النتيجة لتقدم السيتي بهدف رحيم سترلينغ المبكر.

الدقيقة 78، يسجل ماتيب هدف التعادل لفريق ليفربول في مرمى السيتي.

الدقائق الأخيرة في المباراة تشهد انتفاضة كبيرة لفريق ليفربول لتسجيل الهدف الثاني، قبل اللجوء لركلات الترجيح.

الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضاع، صلاح يضع كرة في المرمى، يخرجها كايل والكر من على خط المرمى.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، والآن يلجأ الفريقان لركلات الترجيح من نقطة الجزاء.، والتي تبتسم لصالح مانشستر سيتي بخمس ركلات مقابل اربعة.