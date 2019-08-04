يلا شوت GOAL Sharjah برشلونة وأرسنال في كأس خوان جامبر كورة beIN كورة يلا شوت حصري مشاهدة مباراة...

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مشاهدة مباراة برشلونة وأرسنال مباشر hd مباراة كأس خوان جامبر بمثابة مباراة ودية لأن برشلونة سيلعب بعدها مباراتين وديتين يومى 7 و10 أغسطس أمام نابولي الإيطالي قبل لقاء أتلتيك بلباو فى افتتاح مباريات الدوري الإسبانى يوم 16 أغسطس، وينتظر أن تكون مباراة برشلونة الودية الأخيرة لأرسنال قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 11 أغسطس الجارى فى افتتاح مباريات الدورى الإنجليزي.

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انطلاق مباراة #برشلونة_أرسنال في الكامب نو

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بطاقة المباراة | برشلونة v آرسنال.

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