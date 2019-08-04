ملخص ونتيجة ليفربول ومانشستر سيتي درع إتحاد كرة القدم الإنجليزي | ليفربول محمد صلاح ضد مان سيتي من خلال ملعب ويمبلي لنا لقاء اليوم مع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في منافسات كأس الدرع الخيرية لعام 2019، ويطمح ليفربول في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي ليحصد أكبر قدر من الألقاب لهذا الموسم الرياضي.

وفي آخر مباراة في البطولات الأوروبية التي قام بها ليفربول تمكن من الفوز على توتنهام، وحصل على أحد الألقاب المحلية، واليوم وعلى الرغم من أن بطولة الدرع الخيرية ليست من كبرى البطولات الأوروبية إلا أن ليفربول سيسعى لتحقيق الفوز.

ونلتقي اليوم مع مباراة بطل الدوري الإنجليزي وبطل السوبر الإنجليزي في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، ونتابع أحداث المباراة في اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت وخصوصًا قناة بي إن سبورت إتش دي الأولى.

ملخص ونتيجة ليفربول ومانشستر سيتي

وصول لاعبو ليفربول

#كأس_الدرع_الخيرية – بداية المباراة |

ليفربول VS مانشستر سيتي

4′ | سترلينج يخطف الكرة ويمررها إلى ساني الذي سدد في الشباك من الخارج

8′ | أووووه صلاح يهدر الهدف الأول بتسديدة بجوار القائم

11′ | جوووووووووول!! سترلينج يفتتح التسجيل للسيتي

17’| أووووه !! أليسون يتألق و يبعد تسديدة رحيم سترلينج

29’| تسديدة من صلاح و لكن تعلو العارضة

33’| الإنذار الأول في اللقاء من نصيب دي بروين

42′ | جوارديولا يحصل علي إنذار من حكم اللقاء

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#كأس_الدرع_الخيرية – نهاية الشوط الأول |

ليفربول 0 :مانشستر_سيتي 1

الدقيقة 79 جويل ماتيب يسجل هدف التعادل

نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق

الى ركلات الترجيح

صلاح يسجل الركلة الخامسة للريدز

ركلات الترجيح تحسم المباراة لصالح مانشستر سيتي.

تشكيل الفريقين : صلاح و فرمينيو يقودان هجوم ليفربول ،ستيرلينج وساني يقودان هجوم مانشستر سيتي