بث Saudi مباشر السعودية والكويت يلا شوت جوال بدون تقطيع بطولة اتحاد غرب آسيا  الأخضر ضد منتخب الكويت...

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وقد استطاع المنتخب الإيراني أن يفوز بهذه المباراة أربعة مرات، واستطاع أن يفوز بها آخر مرة في عام 2008، بث مباشر اون لاين موقع يلا شوت | السعودية والكويت | yalla shoot، البث الحي المباشر مباريات اليوم مباشر بدون تقطيع يلا شووت | السعودية والكويت | yalla shoot، يلا شوت مباشر، يلا شوت بث مباشر، يلا شوت نقل مباشر ، يلا شوت مباريات اليوم ، يلا شوت مباريات اليوم مباشرة وحينما نتحدث عن المنتخب الكويتي فقد تمكن من الفوز بها مرة واحدة فقط، ويحاول اليوم الفريقين الانتصار في المباراة والفوز بها.

تشكيلة المنتخب السعودي المتوقعة

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: حمدان الشمراني، عبدالإله العمري، ياسر الشهراني، محمد البريك.

الوسط : عبدالله الخيبيري، سالم الدوسري، إبراهيم غالب، أيمن الخليف.

الهجوم: فهد المولد، محمد الصيعري.

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