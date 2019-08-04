الآن: ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي – ركلات الترجيح

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، يسعى كل فريق إلى تحقيق انطلاقة محلية قوية للغاية ضمن المباراة التي تبدأ في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات، ويتم نقل اللقاء على شبكة بين سبورت القطرية بتعليق خليل البلوشي.

نتيجة مباراة ليفربول اليوم، تأتي تلك المواجهة تحت مسمى درع الاتحاد الإنجليزي أو ما تعرف بمبارات الدرع الخيرية والتي يسعى فيها كل فريق إلى إحراز التقدم ، إذ يتساوى الفريقان في عدد مرات التتويج باللقب، اهداف ركلات الترجيح ليفربول.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يشهد ستاد ويمبلي بلندن مواجهة يتابعها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان بالعالم، وذلك ضمن استعدادات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي والتي تبدأ بمباراة نارية يخوضها كل من بطل الدوري الإنجليزي ووصيفه مثل كل عام ملخص لمسات صلاح.

ركلات الجزاء الترجيحية

أهداف الترجيح: ملخص ليفربول ومانشستر سيتي | السيتي تحصد كأس السوبر الإنجليزي

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ليفربول مانشستر سيتي 1 4+ 1 5+

استعد ملعب ويمبلي لاستقبال مباراة الليلة في لقاء يسعى فيه كل فريق إلى التقدم والحصول على دفعة معنوية كبيرة، خصوصًا أن كل نادي خاض مباريات ومواجهات أصعب مع كبار أوروبا، ولكن مانشستر سيتي يحاول الهيمنة على اللقب في ظل غياب الجزائري رياض محرز، ونفس الحال مع ليفربول حيث يتغيب السنغالي ساديو مالي لعدم ظهوره في صفوف التدريبات.