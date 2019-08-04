اللقب سماوي: نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي درع الاتحاد الانجليزي 2019

تعرف على نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو اللقاء الكبير الذي يجمع بين الريدز ومان سيتي ضمن نهائي درع الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، ويسعى أبناء يورجن كلوب إلى تحسين صورتهم والتغلب على المنافس الصعب لإرضاء الجماهير الحزينة من النتائج السيئة التي حققها الفريق في المباريات الودية الأخيرة، نرصد ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.

ويتم إقامة الدرع الخيرية كل عام بين بطل الدوري الانجليزي الممتاز والفريق المُتوج بلقب كأس الاتحاد وبما أن السماوي بقيادة بيب جوارديولا قد تمكن من حصد الثلاثية المحلية فسيخوض الريدز تلك المواجهة كوصيف البريميرليج.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ألتقى الفريقان في 55 مناسبة من قبل تاريخياً تفوق الأحمر 25 مرة مقابل 10 انتصارات للسيتيزن، بينما كان التعادل هو سيد الموقف في 20 لقاء، كما إن المقابلة الأخيرة بينهما انتهت بفوز زملاء أجويرو بهدفين لهدف.

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نتيجة ماتش ليفربول ومانشستر سيتي

ويسعى الفريقين إلى التتويج باللقب لإسعاد جماهيرهم مع بداية الموسم الكروي الجديد الذي سيكون ملئ بالتشويق والمنافسة بين اللاعبين على المستطيل الأخضر.

أعلن المدير الفني للأحمر عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ اللقاء: حراسة المرمى: أليسون، خط الدفاع: أليكساندر أرنولد – جوميز – فان دايك – روبيرسون، الوسط: فابينيو – هندرسون – فيندالدوم، ثلاثي الهجوم: أوريجي – صلاح – فيرمينو.

التشكيل الرسمي لمان سيتي: برافو – ووكر – ستونز – أوتامندي – زينتشنكو – رودري – دي بروين – ديفيد سيلفا – بيرناردو سيلفا – ساني – ستيرلينج.

حصد مانشستر سيتي لقب الدرع الخيرية بعدما أنتصر على ليفربول بالضربات الترجيحية وذلك بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعادل 1-1.