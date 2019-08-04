بعد التعاقد مع قفشة.. الأهلي يستقر على إعارة ناصر ماهر

بعد أن نجح النادي الأهلي من التعاقد مع اللاعب محمد مجدي قفشة من فريق بيراميدز وضم اللاعب إلى الصفوف بشكل رسمي، استقر مجلس إدارة الفريق الأحمر على إعارة ناصر ماهر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة وأن الفريق يحوي بين صفوفه الكثير من صناع اللاعب في الوقت الراهن مثل وليد سليمان، عمار حمدي وصالح جمعة.

وجاء ذلك في ظل العديد من العروض المحلية التي تلقاها النادي خلال الفترة الأخيرة للحصول على خدمات اللاعب، خاصة بعد خروج ناصر من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي وعدم قيد اللاعب ضمن قائمة الفريق الإفريقية، والتي ضمت 26 لاعبا.

وكان اللاعب قد قدم مستوي طيب مع المارد الأحمر خلال هذا الموسم، مما جعل العديد من الأندية المحلية تدخل في مفاوضات مع إدارة الأهلي للاستفادة من خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.