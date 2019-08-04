اليوم.. الإسماعيلي يخوض ودية بور فؤاد

يستعد النادي الإسماعيلي بقيادة محمود جابر لخوض لقاء ودي أمام فريق بور فؤاد المقرر له عصر اليوم الأحد الموافق 4 من شهر أغسطس الجاري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لخوض لقاء أهلي بنغازي الليبي المقرر لها في السادس من شهر سبتمبر القادم، والذي سيقام بالإسماعيلية ضمن منافسات دور الـ32 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان الدراويش قد أنهي بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وهو محتل للمركز السابع، ومن المقرر إقامة لقاء الإياب أمام الفريق الليبي في دولة تونس، نظرا للحظر الذي يفرضه الاتحاد الدوري على ليبيا في الوقت الراهن، نظرا للأوضاع الأمنية الغير مستقرة حاليا.

وكان الفريق الأصفر قد كشف خلال الساعات القليلة الماضية عن التعاقد مع الثنائي خليل نيمار والعراقي همام طارق الملقب بـ”ميسي العرب”.