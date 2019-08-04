الأهلي يعلن موعد عودة سعد سمير للتدريبات الجماعية

كشف النادي الأهلي عن موعد انتظام اللاعب سعد سمير في التدريبات الجماعية للفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها في ركبته؛ حيث عاد مدافع الفريق من ألمانيا خلال الفترة الأخير لاستكمال البرنامج التأهيلي الذي يخضع له والذي يحتاج إلى ثلاثة أسابيع للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان المارد الأحمر قد كشف مؤخرا عن عدم قيد سعد سمير ضمن قائمة الفريق الأفريقية، بعد التقرير الذي تلقاه المدير الفني للفريق الأحمر “مارتن لاسارتي”، والذي أشار إلى عدم عودة سمير للملاعب إلى بعد مرور شهرين للتعافي من الإصابة، الأمر الذي اتضح عدم صحته؛ حيث أكدت الإشاعات التي خضع لها اللاعب مؤخرا إلى إمكانية عودة سمير للمباريات والتدريبات الجماعية بعد 3 أسابيع من الآن.