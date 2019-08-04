نادي الإسماعيلي يفاوض نادي سموحة لضم محمود معاذ

دخل نادي الإسماعيلي في عدد من المفاوضات الجادة مع نادي سموحة، حتى يحصل النادي على انضمام اللاعب محمود معاذ، الظهير الأيسر للفريق وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية للاعبين خلال الفترة الحالية، كما أن مسئولين الإسماعيلي يسعون للحصول على خدمات محمود معاذ التي تعمل على تدعيم الجبهة اليسرى بعد رحيل طارق طه لفريق بيراميدز.

كما أن الإسماعيلي قد تعاقد مع بيكيتي سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك، إضافة إلى شراء شيلونجو بشكل نهائي، كما أن من رحل عن الإسماعيلي كلاً من محمد عواد ومحمود متولي وطارق طه وإبراهيم عبد الخالق، كما أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي نجح في التعاقد مع محمد حمدي زكي مهاجم سموحة والأهلي السابق لمدة 3 سنوات.