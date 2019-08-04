الأهلي يواصل تدريباته لمواجهة بطل جنوب السودان بدوري الأبطال

يستعد النادي الأهلي لخوض لقاء الذهاب أمام بطل جنوب السودان “فريق اطلع برة” المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب بدور الـ64 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ويواصل المارد الأحمر استعداداته مستغلا عامل الأرض؛ حيث يخوض مباراتي الذهاب والعودة في القاهرة على برج العرب، بعد اتفاق مسئولي الفريقين على ذلك.

وكان المارد الأحمر قد بدأ استعداداته يوم الجمعة الماضي، في إطار الاستعداد لخوض مباراتي فريق اطلع برة؛ حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل الموافق 11 من شهر أغسطس بينما تقام مباراة العودة في 23 من الشهر نفسه، ويستضيف المباراتين ستاد برج العرب.

وكان المدير الفني للفريق الأحمر “مارتن لاسارتي” قد طالب بتجهيز الثلاثي الجديد محمد مجدي قفشة “القادم من بيراميدز”، محمود متولي “القادم من الدراويش” والمالي آليو ديانج “القادم من مولودية الجزائر”؛ حيث سيتم مشاركة الثلاثي في مباراتي بطل جنوب السودان.