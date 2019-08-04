نادي الأهلي يحدد موعد عودة محمد محمود وشريف إكرامي لتدريبات

أكد الجهاز الفني لنادي الأهلي على أن اللاعب شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق قد يكون جاهز في التواجد داخل التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين من الآن، ومسئولين النادي الأهلي أضافوا “اللاعب ينفذ برنامجه التأهيلي بشكل يومي، والأمور قد تسير بشكل أكثر من الرائع في عملية تجهيزه للعودة من جديد لكي يقوم بالمشاركة بقوة في تدريبات الكرة”.

وشريف إكرامي قد أجرى خلال الفترة جراحة لإزالة بعض العظام الزائدة من الركبة في ألمانيا، كما أنه قد نفذ جزءاً كبيراً من برنامجه التأهيلي في ألمانيا قبل العودة إلى القاهرة مرة أخرى لاستكمال التأهيل، لكي يمهد عودته تدريجياً لتدريبات حراس مرمي الفريق، كما أن الجهاز الفني أكد أن محمد محمود لاعب الفريق يحتاج إلى شهر لإعلان تجهيزاته لكي يعود بشكل تدريجي.