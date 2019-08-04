الأهلي يعلن موعد مباراة الإياب بدور الـ64 أمام بطل جنوب السودان

كشف النادي الأهلي عن موعد إقامة مباراة الإياب أمام بطل جنوب السودان “فريق اطلع برة” ضمن إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال إفريقيا؛ حيث استقر المدير الفني للمارد الأحمر “مارتن لاسارتي” على 23 من شهر أغسطس الجاري لإقامة اللقاء بين الفريقين.

وجاء ذلك بعد بحث ومناقشة الأمر بين جميع أعضاء الجهاز الفني، ومن ثم قام الجهاز الفني للفريق بإبلاغ مسئولي النادي بموعد اللقاء المقرر إقامته على ملعب برج العرب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين المارد الأحمر وفريق اطلع برة يوم الأحد المقبل، ويستضيفها ستاد برج العرب في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، على أن تقام مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة نظرا لأحوال السودان في الوقت الراهن.