الأهلي يعلن عن موعد عودة الثنائي “شريف إكرامي ومحمد محمود” للتدريبات

صرح الجهاز الفني للنادي الأهلي معلنا عن موعد عودة الثنائي “شريف إكرامي ومحمد محمود” إلى تدريبات الفريق الجماعية؛ حيث أشار الجهاز الفني إلى جاهزية حارس مرمي الفريق للعودة إلى الملاعب من جديد في خلال أسبوعين.

وكان إكرامي قد خضع لجراحة في الركبة مؤخرا لإزالة بعض عظام الركبة الزائدة بألمانيا، ويخضع في الوقت الراهن لبرنامج تأهيلي استعدادا للعودة إلى التدريبات من جديد بعد التأكد من شفاءه نهائيا.

أما عن محمد محمود، فأشار الجهاز الفني أن اللاعب بحاجة إلى شهر كامل للعودة إلى تدريبات الكرة من جديد؛ حيث كان اللاعب يعاني من إصابة في الرباط الصليبي ويخضع حاليا إلى برنامج تأهيلي للشفاء من الإصابة، والتي تحتاج إلى شهر من الآن للتعافي منها والجاهزية للعودة من جديد إلى الملاعب والمشاركة في التدريبات.