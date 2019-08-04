إذاعة يونانية تكشف صراع الأهلى والزمالك وبيراميدز على ضم عمرو وردة

ذكرت إذاعة “أرينا اف ام” اليونانية أن عدة أندية مصرية أظهرت إرادتها في الحصول علي عمرو وردة، لاعب نادى باوك اليوناني ومنتخب مصر، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت الإذاعة اليونانية، إن أندية هي: الزمالك وبيراميدز والأهلي يرغبون في الحصول علي عمرو وردة، بالوقت الذي يرغب فيه نادى باوك للتخلي عن خدمات اللاعب في أسرع وقت ممكن، بعدما أصبح خارج تفكير الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة أبيل فيريرا.

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وقد أشارت تقارير صحفية يونانية في وقت سابق، إلى أن إدارة باوك أمرت بالتخلي عن عمرو وردة، وتبحث عن نادٍ لشرائه نهائيًا، بعدما استبعد من حسابات الجهاز الفني مؤخرًا بسبب الأزمة التي حدثت له في معسكر الفراعنة خلال كأس الأمم الأفريقية وتسببت في استبعاده قبل عودته مرة أخرى.