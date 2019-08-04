شريف إكرامي يدعم اللاعب محمد نجيب بعد رحليه لنادي الجونة

صرح حارس مرمي نادي الأهلي شريف إكرامي، بدعمه للاعب محمد نجيب وهو لاعب الفريق الذي انتقل مؤخرا إلى نادي الجونة خلال الساعات الماضية، واللاعب شريف إكرامي قال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن رحيل محمد نجيب، “محمد نجيب واحد من اللاعبين الأكثر إخلاصا والتزاماً خلال 8 سنوات من العطاء داخل النادي الأهلي..سنفتقدك كثيراً يا صديقي..وكل التوفيق في خطوتك القادمة”.

كما أن نادي الجونة كان قد أعلن عن ضم محمد نجيب بعد استغناء مسئولي الأهلي على اللاعب بسبب انتهاء عقده مع القلعة الحمراء، كما أن نادي الجونة قد أعلن عن التعاقد مع محمد نجيب لكي ينتهي مسيرته من الأهلي بعد 8 سنوات قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.