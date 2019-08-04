علي معلول: عمرو جمال من أبرز مهاجمي مصر وإضافة قوية للصفاقسي

ذكر التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي أنه ساعد المنصف خماخم رئيس نادى الصفاقسى التونسي بالمفاوضات مع المهاجم عمرو جمال، حيث نشر نادى الصفاقسى التونسي أمس الجمعة، خبر الحصول رسمياً علي عمرو جمال اتياً من النادي الأهلي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أولوية الشراء.

وتحدث علي معلول في تصريحات لإذاعة “ديوان إف إم” التونسية “مصلحة النادي الصفاقسي فوق كل شئ أنا دائما علي مكالمات مع رئيس النادي، الذي كان يريد ضم عمرو جمال وطلب المشورة وقد نصحته بالحصول عليه”.

Advertisements

وتابع علي معلول، “عمرو جمال يعد واحداً من افضل المهاجمين في مصر وهو ثالث هداف ضمن الجيل الحالي للنادي الأهلي بعد وليد سليمان ووليد أزارو فضلاً عن كونه لاعباً دوليا”.

وفى نهاية حواره تحدث على معلول حول هجوم الصفاقسى الموسم القادم، “عمرو جمال وفراس شواط سيكونوا الثنائي الأفضل العام المقبل بالنظر إلي الإمكانيات الهائلة لهذا الثنائي”.