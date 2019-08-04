رئيس الزمالك: صفقة جديدة للنادي والمدرب الأجنبي سيصل خلال أسبوع

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن “جهاز طارق يحيى مؤقت وعندما سيأتي المدرب الأجنبي الجهاز الحالي في ثانية ممكن يمشى”، موضحا انه كان محرج من التفاوض مع أحد أبناء النادي لقيادة الفريق لمدة أسبوع، وانه طالب من خالد الغندور نجم الفريق السابق التحدث إلى طارق يحيى المدير الفني الأسبق لقيادة الفريق ثم طارق مصطفى لتولي الفريق في الفترة الحالية وتحدث أولا مع طارق يحيى والذي رحب بتولي المهمة.

وعليه قام منصور بتوجيه الشكر لطارق يحيى لقبول قيادة تدريبات الفريق الأبيض اعتبارا من يوم الجمعة، كما كشف عن ان النادي سيبرم صفقة جديدة وسيتم استبدال لاعب من القائمة بعد إبرام الصفقة، وذلك عقب لقاء الزمالك مع ديكاداها الصومالي المقرر إقامته يوم الجمعة القادمة على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

كما نفي مرتضي منصور ما تردد بشِأن إيقاف لائحة النادي، مؤكدا أنه تم اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية، وأوضح أن المدير الفني الأجنبي الجديد سيصل للقاهرة خلال سبعة أيام على الأكثر لتولي المهمة عقب مباراة الذهاب أمام بطل الصومال.