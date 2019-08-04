الاتحاد الدولي للتنس يصدر قرار بوقف اللاعب يوسف حسام

أعلن الاتحاد الدولي للتنس بإصدار قرار بوقف لاعب كرة التنس المصري، يوسف حسام، بسبب ما حدث من تورطه في عدد من قضايا فساد، وتورطه في التلاعب في نتائج المباريات.

فقد ذكرت وحدة النزاهة للتنس في الاتحاد الدولي، بأن اللاعب يوسف حسام الذي يبلغ من العمر 21 عام، قد تم إيقافه بشكل مؤقت واستمرار التحقيق معه، وأنه لا يجوز أن يتنافس أو يحضر أثناء التحقيق أي حدث رياضي.

والجدير بالذكر بأنه قد قرر الاتحاد الدولي للتنس، بأنه قد تم إيقاف اللاعب كريم حسام لاعب المنتخب الوطني الأول للتنس الأرضي، مدى الحياة مع تغريمه 15 ألف دولار، بسبب التلاعب في العديد من نتائج المباريات.