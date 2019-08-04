لاسارتي يجتمع بمعاونيه فى التتش.. والشاطر وبيبو يحضران مران الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصه مع معاونيه علي هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق. ويستعد الأهلي لمباراة اطلع بره يومي 11 و23 أغسطس الجاري في ذهاب واياب الدور التمهيدي للنسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا واللتين ستقام داخل مصر. علي الصعيد ذاته، حرص كلا من خالد بيبو وإسلام الشاطر نجما الفريق سابقا علي حضور المران.

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