شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا هشام تحصد الميدالية الذهبية فى البطولة العربية للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت ميرنا هشام لاعبة منتخب الكاراتيه الميدالية الذهبية فى وزن 50 كجم بمنافسات البطولة العربية المقامة بتونس.

وتعد ذهبية ميرنا هشام هى الثانية اليوم للاعبى المنتخب المصرى بعد أن حققت اسماء مجدى المركز الأول وذهبية الكاتا فى منافسات البطولة العربية.

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كان المنتخب المصرى قد حقق 15 ميدالية متنوعة أمس السبت مقسمة إلى 6 ذهبيات و4 فضيات، بالإضافة إلى 5 برونزيات، حققها كل من ملك أحمد، ياسمين الجويلى، روان جمال، شهد محمد، شروق حامد كريم وليد"ذهبيات"، والفضيات أحرزها فاطمة عبدالناصر، لؤى هشام، عمرو عبدالحميد، وأحمد طارق.

وعلى مستوى البرونزيات فحققها ميار هشام، محمود عبد العزيز، عمرو أحمد، محمد عادل، ومؤمن صبرى.