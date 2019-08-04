شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية شاقة للاعبى المقاصة استعدادًا للزمالك بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بمصر للمقاصة تدريبات بدنية شاقة خلال مران اليوم الأحد لزيادة معدلات اللياقة البدنية لهم، فى إطار الاستعدادات للموسم الكروى الجديد . ويخوض فريق القاصة تدريباته بمعسكر الإسكندرية المغلق على فترتين صباحية، يتم التركيز خلالها على النواحى البدنية، ومسائية على الجوانب الخططية والتكتيكية . من المقرر أن يختتم الفريق معسكره بالإسكندرية بنهاية الأسبوع الحالي استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم 28 أغسطس الجارى فى دور الثمانية لكأس مصر . Advertisements كان مصر المقاصة قد خاض أولى تجاربه الودية بمعسكر الإسكندرية أمام حرس الحدود وفاز بهدف مقابل لا شىء أحرزه ميدو جابر.

فوافى فوافى

ميدو جابر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات بدنية شاقة للاعبى المقاصة استعدادًا للزمالك بالكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.