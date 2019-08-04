شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد "عبد الغنى" استعدادا لبطل الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمد عبد الغني مدافع الزمالك، في التدريبات الجماعية بشكل طبيعى بعد تعافيه من الآلام التي كان يعاني منها في وجه القدم خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى ابتعاده عن المشاركة فى تدريبات الفريق الأبيض.

وحصل عبد الغني على راحة من التدريبات فى اليومين الماضيين ، إلا أنه ظهر في تدريبات مساء اليوم، وظهر معافيا من الإصابة ليكون جاهزا للمشاركة مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك استعداداته على ملعب النادى بقلعة ميت عقبة لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت .