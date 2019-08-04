الإسماعيلي يفوز علي بور فؤاد وديا ونيمار يسجل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الإسماعيلى على بورفؤاد بهدف دون رد خلال المباراة الودية التى أقيمت مساء اليوم على ملعب نادى القناة، ضمن البرنامج التحضيرى لخوض منافسات الموسم الجديد. سجل هدف المباراة الوافد الجديد خليل حجى نيمار فى الدقيقة الــ15 من عمر اللقاء. بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل ضم: حراسة المرمى .. محمد فوزى Advertisements خط الدفاع .. لاعب يخضع للاختبار ، ريتشارد بافور ، محمد مجدى ، أسامة إبراهيم خط الوسط .. عماد حمدى ، محمد بيومى ، شكرى نجيب ، خليل نيمار خط الهجوم .. محمد الشامى ، بنسون شيلونجو. قبل أن يشارك بالشوط الثانى كل من محمد مجدى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، أحمد أيمن ، أحمد بطوط ، مصطفى فارس ، كاستيلو ، محمد الضرف ، نادر رمضان ، مدحت فقوسة، وجيه عبد الحكيم ، حازم مرسى. ويستعد الفريق لخوض منافسات بطولتى الدورى المحلى وكأس محمد السادس “البطولة العربية” بنسختهما الجديدة خلال الفترة المقبلة.

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