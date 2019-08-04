شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يواجه البنك الأهلى الأربعاء المقبل وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق بتروجت مع البنك الأهلى الأربعاء المقبل وديا على ملعب بتروسبورت فى إطار استعدادات الفريقين للقسم الثانى العام المقبل

ويأمل الجهازين الفنيين لبتروجت والبنك الأهلى إلى تجربة الصفقات الجديدة التى أبرمها الفريقين خلال الميريكاتو الصيفى الحالى .

Advertisements

وأكد محمد عودة فى تصريحات خاصة، أن فترة الإعداد تسير بشكل منظم طبقا للرؤية التى وضعها بجانب جهازه المعاون فى بناء فريق جديد للفريق البترولى يستطيع المنافسة والعودة الموسم المقبل لدورى الأضواء .

كان فريق بتروجت قد هبط الموسم الحالى بعد الوصول للنقطة 35 فى المركز السادس عشر للدورى .