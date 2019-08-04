شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتمسك بـ"العنكبوت" ويرفض رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للترسانة بقيادة علاء ميهوب إعادة أشرف بخيت الشهير بـ"العنكبوت" إلى قائمة الفريق وعدم الإستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

جاء ذلك نظرا للخبرات الكبيرة التى يتمتع بها الحارس فى القسم الثانى، وحاجة الحراس الذين تم التعاقد معهم للخبرات قبل حماية عرين الشواكيش .

كان الترسانة قد تعاقد مع حارسين مرمى فى بداية الموسم مع أحمد حسين حارس المريخ البورسعيدى ، وعمر جابر حارس مرمى الفيوم.