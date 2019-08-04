شكرا لقرائتكم خبر عن 25 كرة موحدة لكل نادٍ واستخدامها مع انطلاقة الدوري الجديد للممتاز والثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو اتحاد الكرة خطابًا إلى الشركة الراعية للملابس من أجل الحصول على ما يقارب الـ1500 كورة لتوزيعهم على أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني فى الدوري الجديد.



الكرة الموحدة

قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم توحيد الكرة المستخدمة فى مباريات مسابقة الدورى العام بأقسامه المختلفة، وتم تكليف حمادة زاهر مدير التسويق بالاتحاد بمكاتبة شركة الملابس الرياضية العالمية والمبرم معها عقد اتفاق مبدئى لتوريد العدد المناسب من الكرات لاحتياجات الأندية المشاركة فى المسابقة دعمًا من الاتحاد.

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أكد مسئولو اتحاد الكرة لـ"الخليج 365" أنه سيتم توزيع 25 كرة على كل نادي وسيتم توزيعها على أندية الممتاز الـ18 وأندية القسم الثاني فقط قبل انطلاق الدوري الجديد.

وتابع مسئولو الجبلاية أنه سيتم زيادة عدد الكرات عقب إنطلاق الدورى وتوزيعها على الأندية مجددًا.

كانت أندية القسم الممتاز فى المسابقة قد وافقت على هذا المقترح فى اجتماعها أمس بمقر الاتحاد.