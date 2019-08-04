سوبر كورة.. الخطيب يرفض تعديل لائحة بطل الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب طلب عدد من لاعبى الفريق الكروى الأول تعديل لائحة المكافآت خلال الفترة المقبلة. وحصل النادى الأهلى على لقب واحد خلال الموسم الحالى (الدورى المصرى الممتاز) بينما فشل فى تحقيق ألقاب قارية وهو الأمر الذى حال دون اتمام ادارة النادى لتعديل اللائحة الخاصة بالفريق. وفشل الفريق فى الفوز ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال الموسم الماضى بعدما خرج من أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة ثقيلة 5 / 1 فى المباراة الشهيرة التى أقيمت بدور الثمانية للبطولة القارية الشهيرة وذلك الموسم الماضى قبل خسارة اللقب فى النهائى قبل الماضى أمام الترجى التونسى بعد الخسارة بثلاثية نظيفة مع المدرب باتريس كارتيرون. لقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا..

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