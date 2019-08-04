شكرا لقرائتكم خبر عن حسام باولو: لم أحسم وجهتى وأدرس عدة عروض محلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام باولو مهاجم الزمالك المنتهى إعارته لنادى الداخلية بنهاية الموسم، إنه لم يحسم وجهته حتى الأن، مشيرًا إلى إنه تلقى العديد من العروض ومازال يقوم بدراستها قبل الاستقرار على أحدهما.
أضاف باولو فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه تلقى عروضًا من عدة أندية بالدورى الممتاز، ويأتى أبرزها من نادى الإنتاج الحربى وطلائع الجيش وكذلك بتروجت الهابط حديثًا للقسم الثانى، بخلاف فرق عديدة أخرى، إلا إنه يقوم فى الوقت الحالى بدراسة كافة العروض بعناية قبل تحديد وجهته بشكل رسمى.
ومن المقرر أن يختار باولو أفضل العروض المقدمة إليه من أجل إتمام رحيله عن قلعة ميت عقبة خلال الصيف الحالية وخوض تجربة جديدة مع أحد أندية الممتاز بعد هبوط الداخلية إلى دورى القسم الثانى.
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