شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تأهيل ناصر.. جلسة لسمير ومحمود بالمبني الجديد وإكرامي فى "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى ناصر ماهر لاعب الأهلي بتدريبات تأهيليه على هامش مران اليوم بملعب التتش تحت اشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

وقام ماهر بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات وفقا للبرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.

ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش استعدادا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان التي تقام يوم 11 أغسطس الجاري في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال افريقيا.

في الشأن ذاته، أدي سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق جلسة في الجيم وبعض التدريبات العلاجية والتأهيليه داخل مبني غرف خلع الملابس الجديد الذي تم افتتاحه عصر اليوم بشكل رسمي.

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ويخضع سعد سمير لبرنامج تأهيلي يمتد لثلاثة اسابيع فيما يستمر محمد محمود في تنفيذ برنامجه لمدة شهر تمهيدا لعودتهما إلى المشاركة في المران الجماعي.

كما أدى شريف اكرامي حارس الفريق جلسة في الجيم اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش.

ويخضع اكرامي لبرنامج تأهيلي يستمر لمدة اسبوعين، قبل العودة من جديد الى المشاركة في المران الجماعي.

وكان اكرامي قد خضع لجراحة في الركبة بألمانيا، واطمأن على تحسن حالته خلال الزيارة الأخيره التي قام بها إلى المانيا وخضوعه لفحص طبي أكد تحسن حالته.