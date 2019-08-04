تقرير.. 6 أرقام من تتويج السيتي بالدرع الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بعد موسم استثنائي قدمه مانشستر سيتي في المسابقات المحلية خلال الموسم الماضي، عاد رفاق المدرب بيب جوارديولا لمواصلة السيطرة محليًا على الألقاب بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء اللقاء في وقته الأصلي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل جانب في مسابقة كأس الدرع الخيرية والتي أقيمت على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن.

السيتي أحرز هدف التقدم عن طريق لاعبه رحيم ستيرلينج قبل أن يسجل المدافع الكاميروني جويل ماتيب هدف التعادل للريدز في الدقيقة 77 من زمن أحداث اللقاء.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، 6 أرقام تاريخية حققها فريق مانشستر سيتي بعد حسم اللقب من أمام ليفربول:

- استطاع بيب جوارديولا أن يواصل تفوقه مؤخرًا خلال مبارياته المباشرة مع ليفربول بعدما حقق الفوز في ثلاث مناسبات مقابل تعادلين وأربع هزائم أمام الريدز.

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- مانشستر سيتي سار على نهج مدربه بتحقيقه الانتصار الثالث في آخر 12 مباراة لعبها أمام ليفربول في جميع المنافسات (خسر في سبع مباريات مقابل ثلاث تعادلات).

- ستيرلينج حقق رقمًا مميزًا مع مانشستر سيتي بعدما سجل للمرة الأولى في مرمى فريقه السابق أمام ليفربول، كما استطاع الجناح الإنجليزي أن يسجل ستة أهداف ويصنع تمريرة واحدة في آخر أربع مباريات له مع المنتخب أو فريقه على ملعب "ويمبلي".

- استطاع البطل فريق مانشستر سيتي أن يتوج باللقب المحلي الخامس على التوالي بعد الفوز في أربعة ألقاب بالموسم الماضي.

- فريق السيتزينز نجح في التتويج بلقب كأس الدرع الخيرية للمرة السادسة في تاريخه، بينما فشل ليفربول صاحب الـ 15 لقب، في الاقتراب من رقم مانشستر يونايتد الأكثر تتويجًا بالدرع الخيرية بواقع 21 مناسبة.

- جويل ماتيب مدافع ليفربول سجل لليفربول للمرة الرابعة من بينهم ثلاث مرات على ملاعب لندن "سيلهورست بارك، ستاد لندن، ويمبلي".