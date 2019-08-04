مران الأهلي..الخطيب يجتمع مع عبد الحفيظ.. ومحمد محمود يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة "اطلع برة" بطل جنوب السودان المقرر لها الحادي عشر من أغسطس الجاري في ذهاب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن قبل انطلاق مران الأهلي، عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، جلسة مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.
وواصل سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي مساء اليوم السبت على هامش مران الفريق الجماعي، كما استأنف محمد محمود برنامجه التأهيلي.
وقام المدرب مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، بتقسيم الفريق إلى مجموعتين خلال المران الذي شهد تألق صلاح محسن ومحمد هاني.
وغاب الثلاثي وليد سليمان وأيمن أشرف ومحمد الشناوي، عن مران الأهلي، بينما تواجد مجدي "أفشة" في صالة الجيم وخضع لتدريبات بدنية خفيفة.
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