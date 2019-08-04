بالصور.. الخطيب يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة والجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

افتتح، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي مساء اليوم الأحد، غرف الملابس الجديدة داخل ملعب التتش بالجزيرة التي تم تصميمها وفقا لأحدث الطرق العالمية.

وحضر الافتتاح أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمستشار الهندسي سامح على كامل والجهاز الفنى ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم.

وقام الخطيب بجولة شاهد خلالها غرف خلع الملابس الجديدة والجيم وصالة العرض والغرف الخاصة بالاستشفاء.

وتضم غرف خلع الملابس الجديدة التي تم الانتهاء من تأسيسها مؤخرًا قاعة اجتماعات تم تصميمها علي أعلي مستوي بالإضافة إلي غرفتين لخلع الملابس بجانب عدد من العيادات وغرف الاستشفاء التي تضم أحدث أجهزة التأهيل والاستشفاء وذلك في إطار خطة تجهيز اللاعبين للمباريات والبطولات المختلفة بالإضافة إلى الجيم الذي تم تزويده بأحدث المعدات الرياضية والبدنية المتميزة التي تليق بالنادى الأهلى.