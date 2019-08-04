أبوتريكة: بداية صلاح للموسم جيدة.. وينقصه التركيز وعدم التسرع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، على مستوى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد خسارته لبطولة الدرع الخيرية.

وخسر محمد صلاح، رفقة ليفربول بطولة الدرع الخيرية لحساب مانشستر سيتي، بعد الفوز عليهم بركلات الترجيح.

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وقال أبوتريكة في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: بداية الموسم لصلاح جيدة، وقدم أداء قويا خلال مواجهة فريقه أمام مانشستر سيتي".

وأضاف: "صلاح لا يحتاج أن يثبت شيئًا لأي أحد، فخلال آخر موسمين حصل على هداف الدوري الإنجليزي، والآن مرشح من بين أفضل 10 لاعبين للفوز بجائزة الأفضل في العالم".

وتابع: "البداية جيدة، ينقصه فقط التركيز وعدم التسرع أمام المرمى، لكن إجمالا قدم مباراة كبيرة، وعملية التسجيل ستحتاج للوقت والتوفيق".