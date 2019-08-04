محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أنقذ الإنجليزي كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي، فريقه من هدف محقق، خلال مواجهة أمام ليفربول، بكأس الدرع الخيرية.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، انفرد محمد صلاح، لاعب ليفربول وسدد الكرة في الحارس برافو، لتعود مرة أخرى ليسددها مجددا برأسه، لكن ووكر تصدى للكرة ببراعة.
ووكر بحركة إعجازية، شتت الكرة، قبل عبورها خط المرمى، ليحافظ على نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. إنقاذ أسطوري يحرم صلاح من التسجيل في شباك مانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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