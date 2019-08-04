تفاصيل جلسة الخطيب مع شريف إكرامي في الجيم الجديد بالنادي الأهلي

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على عقد جلسة مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر، اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
واطمأن الخطيب خلال هذه الجلسة على حالة إكرامي والذي يؤدي برنامجًا تأهيليًا للتعافي من الإصابة بعدما أجرى جراحة في ألمانيا لإزالة عظمة زائدة في الركبة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
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